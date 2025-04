Nachbarn wollen „Bobby“ und „Joe“ an den Kragen

Der Liebe wegen hat es Stefanie Brugger von den Tiroler Bergen ins burgenländische Flachland verschlagen. Vor zwei Jahren bezog die 41-Jährige mit ihrem Mann, einem Wulkaprodersdorfer, und den beiden Buben (7 und 9) ein schmuckes Einfamilienhaus mit 600 Quadratmetern Garten in Purbach. So weit, so gut, hätte nicht „Joe“ just am ersten Tag ein Loch im Zaun entdeckt und Nachbars Grundstück erkundet. „Und schon ist es losgegangen“, sagt Brugger.