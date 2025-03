„Integrationskapazitäten stoßen an ihre Grenzen“

„Krone“: Herr Wolf, Österreich setzt den Familiennachzug aus. Die richtige Entscheidung – oder kommt sie zu spät?

Franz Wolf: Aus integrationspolitischer Sicht ist dieser Schritt notwendig. In den letzten Jahren sind rund 100.000 Menschen aus Syrien nach Österreich gekommen. Die daraus resultierenden Herausforderungen sind bekannt: große Integrationsprobleme an den Schulen, vor allem in Wien, geringe Erwerbstätigkeit – insbesondere bei Frauen – und Schwierigkeiten bei der Integration in den Arbeitsmarkt. Auch im Bereich der öffentlichen Sicherheit gibt es zunehmend Probleme.