„Teufel trägt Prada 2“

Schock für Fans: Muss beliebter Charakter sterben?

Society International
22.08.2025 17:00
Gerade drehten Anne Hathaway und Stanley Tucci eine Szene am Friedhof. Die Fans fragen sich nun: ...
Gerade drehten Anne Hathaway und Stanley Tucci eine Szene am Friedhof. Die Fans fragen sich nun: Muss ein beliebter „Teufel trägt Prada“-Charakter etwa sterben?(Bild: PPS/www.PPS.at)

Steht den Fans in der Fortsetzung von „Der Teufel trägt Prada“ etwa ein Schock-Abschied bevor? Neueste Fotos zeigen Hauptdarstellerin Anne Hathaway und Hollywood-Kollege Stanley Tucci nämlich ganz in Schwarz beim Dreh auf einem Friedhof ...

0 Kommentare

Noch ist der Inhalt von „Der Teufel trägt Prada 2“ ja streng geheim. Doch in den letzten Wochen tauchten immer mehr Fotos auf, die die Stars der Fortsetzung des Kultfilms bei den Dreharbeiten zeigen. Vor allem die neuesten Aufnahmen könnten eingefleischte Fans Sorgen bereiten.

Stars drehten am Friedhof
Eine der Szenen wurde aktuell nämlich auf einem Friedhof gedreht. Zu sehen sind auf den Schnappschüssen vom Set Anne Hathaway in ihrer Rolle als Andy Sachs und Stanley Tucci als Nigel.

Anne Hathaway und Stanley Tucci zeigten sich am Set von „Der Teufel trägt Prada 2“ ganz in ...
Anne Hathaway und Stanley Tucci zeigten sich am Set von „Der Teufel trägt Prada 2“ ganz in Schwarz.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Beide tragen schwarze Outfits, wie man sie für eine Beerdigung auswählen würde. Auch die Mienen der Schauspieler sprechen dafür, dass es gerade eine traurige Szene in den Kasten gebracht werden muss. Müssen sich die Fans etwa von einem beliebten Charakter verabschieden? Womöglich sogar von Amanda Priestly, gespielt von Meryl Streep?

Gute Stimmung am Set
Das Geheimnis um das „Der Teufel trägt Prada 2“-Begräbnis wird wohl erst zum Kinostart gelüftet werden. Der Film soll ja Ende April 2026 starten. 

Wenn die Kamera nicht lief, herrschte allerbeste Stimmung bei den Stars.
Wenn die Kamera nicht lief, herrschte allerbeste Stimmung bei den Stars.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Immerhin hinter den Kulissen schien die Stimmung an diesem Tag aber großartig zu sein. Denn wie weitere Fotos zeigen, lachten und scherzten Hathaway und Tucci, sobald die Kamera nicht mehr lief. Die beiden standen ja bereits 2006 für Teil 1 gemeinsam vor der Kamera. 

Lesen Sie auch:
Kehrt Heidi Klum in Teil 2 von „Der Teufel trägt Prada“ zurück?
Filmrolle ergattert?
Heidi Klum mischt „Der Teufel trägt Prada“ auf
19.08.2025
„Teufel trägt Prada 2“
Emily Blunt: Ihr Schock-Makeover für Kultrolle
15.08.2025

Rolle auch für Heidi Klum?
Auch viele weitere Stars des originalen Films feiern in der Fortsetzung übrigens ihr Comeback. So legte Emily Blunt für ihre Rolle der Emily Charlton ein irres Makeover hin. Aber auch Heidi Klum wurde bereits am Set von „Der Teufel trägt Prada 2“ gesichtet. 

