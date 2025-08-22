Rätsel, wie Voestler in 1000-Grad-Flamme geriet

Viele Fragezeichen bleiben nach einem tödlichen Arbeitsunfall in der Voest. Denn dort, wo der Kontrolleur in der Kokerei unterwegs war, ist üblicherweise niemand. Bei der sogenannten Ofen-Batterie wird aus Kohle Koks gemacht. Die Öfen, die mit mehr als 1000 Grad Celsius betrieben werden, werden automatisch befüllt. Dabei öffnen sich oben Klappen, und beim Öffnen gibt’s eine sehr heiße Stichflamme.