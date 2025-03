Volksbegehren gegen Volksbegehren startet

So kann unterschrieben werden

Alle drei Volksbegehren können zwischen 31. März und 7. April (online bis 20 Uhr) unterschrieben werden. Das können Bürgerinnen und Bürger entweder online mittels ID Austria oder in jeder Gemeinde erledigen. Voraussetzung ist, das Wahlrecht zum Nationalrat zu haben, und zum Stichtag (24. Februar 2025) in der Wählerevidenz einer österreichischen Gemeinde eingetragen zu sein. Diese Kriterien erfüllen laut Innenministerium derzeit mehr als 6,3 Millionen Menschen im Land.