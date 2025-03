Porsche gibt Ausbau der Super-Teststrecke auf

Bei der kreisrunden Renn- und Teststrecke handelt es sich um eine von nur wenigen Strecken, auf denen Fahrzeuge bis zu 500 km/h erreichen können. Die 1975 von Fiat eröffnete Teststrecke in der Kleinstadt Nardò am Golf von Tarent gehört seit 2012 zur Entwicklungsabteilung von Porsche. Neben dem Hauptparcours gibt es noch 20 weitere, kleinere Teststrecken. Per Luftlinie sind es nur zwei Kilometer bis zur Adria und den Sandstränden.