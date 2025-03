Leichtes Minus für Porsche Holding im Jahr 2024

Starker Gegenwind 2025 erwartet

Zum Ausblick auf das heurige Geschäftsjahr hieß es, 2025 werde von volatilen Marktbedingungen sowie einem härteren Wettbewerb geprägt sein. „Im heurigen Autojahr müssen wir mit noch stärkerem Gegenwind rechnen als im Jahr zuvor, aber wir werden weiter mit Hochdruck in allen Geschäftsbereichen an unserer Performance und den Kosten arbeiten, um die Wettbewerbsfähigkeit mit unserem bestehenden Businessmodell in einer immer unbeständigeren Welt abzusichern“, betonte Schützinger.