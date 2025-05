Stadt will „klein“ bleiben, um lebenswert zu sein

Nicht in Anonymität verschwinden

Aus gutem Grund: „Wir wollten eine Stadt des Miteinanders werden, in der die Menschen nicht in der Anonymität verschwinden“, erklärt der Bürgermeister rückblickend. Zudem hat zu rasches Wachstum auch finanzielle Schattenseiten für die Kommune: Schließlich muss die Infrastruktur – also Kanal, Wasserversorgung, Kindergärten, Schulen, etc – stetig an die Zahl der Einwohner angepasst werden.