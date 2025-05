Leclerc crasht! Unwetter-Chaos vor Miami-Sprint

Heftige Regenfälle sorgten am Samstag in Miami für ordentlich Chaos. Bereits in der Aufwärmrunde vor dem Sprint hatte die Wetter-Eskapade Folgen. Denn Leclerc verunfallte auf dem Weg zur Startaufstellung. Der Monegasse schlug mit seinem Boliden in eine Mauer ein und konnte deshalb das Rennen nicht in Angriff nehmen.