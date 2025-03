Illegale Migration: Auf Irrwegen über die Grenze

Für viele gibt’s doch keinen Weg zurück nach Syrien

Die Einwanderer stammen vermutlich aus Syrien. Der Staat, der im Süden an Israel und Jordanien grenzt, war bis vor Kurzem die Nummer eins bei den Herkunftsländern der im Burgenland Aufgegriffenen. Das jähe Ende des Assad-Regimes hatte eine Wende in den Migrationsbewegungen zur Folge. Zehntausende Syrer, die in den Flüchtlingslagern in der benachbarten Türkei untergebracht waren, wollten nach dem Machtwechsel zurück in die Heimat, anstatt sich mit profitgierigen Schleppern oder auf eigene Faust nach Europa durchzuschlagen.