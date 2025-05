Doskozil stellt klar: „Kein Gewinn mit der Pflege“

Investitionen in den Ausbau

Gleichzeitig wird in den Ausbau der Pflegeinfrastruktur massiv investiert, das Stützpunktmodell ausgerollt. In den vergangenen Jahren gingen zwei neue Einrichtungen mit je 65 Plätzen in Zurndorf und Schandorf in Betrieb. Drei weitere Projekte befinden sich in Bau oder Planung: In Redlschlag entsteht als Ersatz für Bernstein eine moderne Pflegeeinrichtung, die von 36 auf 64 Plätze erweitert wird und Ende 2025 ihre Pforten öffnen soll. Ein spezialisiertes Demenzzentrum wird in Rechnitz errichtet. In Oberpullendorf entsteht das erste stationäre Hospiz des Landes mit 10 Betten.