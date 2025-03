Bereits zweiter Mord aus Eifersucht in diesem Jahr

Eifersucht war das Motiv eines 35-Jährigen für den brutalen Mord an seiner Frau in der Nacht auf Samstag. Nicht das erste Mal: Erst Mitte Jänner schoss ein 44-Jähriger in Oberkappel sechsmal auf den „Neuen“ seiner Noch-Ehefrau, bevor er sich selbst richtete. Diese musste die Tat aus nächster Nähe mitansehen.