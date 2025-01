Neuer Liebhaber der Ex mit drei Schüssen ermordet

Nachbar hörte drei Schüsse

Der Täter hatte sich in der Früh in das Zwölfparteienhaus in Hanglage begeben, dessen Eingangstür nie versperrt war. Als er an der Wohnungstür anläutete, öffnete Kurt H. selbst die Tür. Der Nachbar hörte drei Schüsse, die auf Opfer abgegeben wurden.