Mann schlief neben Leiche seiner getöteten Frau

Nach einer ausgelassenen Nacht kehrten Michael und Silvia G. am Samstagmorgen gegen 4 Uhr in ihr Reihenhaus in Neukirchen/Enknach zurück. Danach dürfte es zu einem heftigen Streit gekommen sein. Der Ehemann soll, so die bisherigen Ermittlungen, seine Frau mit einem oder zwei Messern mehrfach attackiert und getötet haben. Die Polizei fand zwei blutige Messer in dem Haus.