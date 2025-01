Schütze fragte vor den Todesschüssen nach dem Weg

Alarm via Nachbarschafts-Infogruppen

Während im Ort über Nachbarschafts-WhatsApp-Gruppen geteilt wurde, dass ein Bewaffneter unterwegs sei und man in der Wohnung bleiben soll, war dieser schon daheim in Gottsdorf. Er fuhr vorbei an seinem Haus, wo Tochter (14) und Sohn (18) waren, hinauf zu einem Wäldchen und nahm sich dort das Leben.