Rasend vor Eifersucht griff Mann zu Küchenmesser

Die Gesichter verhärtet, die Türen verschlossen. Den Menschen in Neukirchen an der Enknach ist der Schock nach der grausamen Bluttat anzumerken. Einer aus ihrer Mitte steht im dringenden Verdacht, seine Frau umgebracht zu haben. Michael G. (35) soll in der Nacht auf Samstag Silvia (44) mit mehreren wuchtigen Messerstichen in den Oberkörper und den Rücken getötet haben. Danach wollte er sich selbst richten, mit einem anderen Messer – er scheiterte, schlief am Boden liegend ein. Gefunden wurde die Leiche von der Tochter (20) der Frau, welche die Nacht woanders verbracht hatte, und um 10 Uhr ins Reihenhaus in Neukirchen an der Enknach zurückkehrte.