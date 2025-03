Nächster Sparschock für die Rieder Sportvereine

Für den Sport hieße das laut SP, dass nach der Schließung von Eis- und Skaterhalle sowie der Verkürzung der Freibad-Saison, Fußball-, LA- und Footballklub gesamt 280.000 € pro Jahr fürs Stadion zahlen müssten. Den Löwenanteil davon die SV Ried. „Weil städtische Einrichtungen nur noch kostendeckend vermietet werden dürfen“, so SP-Stadtvize Peter Stummer. Laut dem ab Herbst ’26 auch das Internat, in dem 35 Fußball-Talente leben, schließen müsste. „Ich hab‘ trotzdem das Gefühl, dass die Stadt hinter uns steht, ihr sind derzeit ob der finanziellen Lage aber die Hände gebunden“, so Ried-Präsident Thomas Gahleitner. VP-Stadtchef Bernhard Zwielehner: „Obwohl wir sparen müssen, kann ich mit den Zahlen nichts anfangen. Wir werden mit allen Beteiligten Punkt für Punkt abarbeiten!“ G. Leblhuber