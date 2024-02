Kroatien vor Wiedereinführung der Wehrpflicht

Der Ukraine-Krieg hat in zahlreichen europäischen Staaten eine Debatte zur Wiedereinführung der Wehrpflicht angefacht. So hält zum Beispiel der Reservistenverband der Bundeswehr die Rückkehr des verpflichtenden Armeedienstes für unumgänglich, andernfalls sei Deutschland „nicht verteidigungsfähig“. Kroatien ist offenbar schon einen Schritt weiter. Einem Medienbericht zufolge plant die Regierung in Zagreb die Einführung einer „obligatorischen militärischen Grundausbildung“.