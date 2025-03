Nächster deutscher Riese in Schwierigkeiten

Das Problem mit der E-Mobilität

Auch die Transformation vom Verbrennungsmotor zum Elektroantrieb werde zu einem erheblichen Verlust von Arbeitsplätzen führen, so Hartung in dem Gespräch. Positiv wirke sich aber aus, dass die E-Mobilität nicht so schnell komme, wie erwartet. Hierdurch könne die bestehende Verbrenner-Produktion länger ausgelastet werden.