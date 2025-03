Fohnsdorf: Drei Bürgermeister in nur einem Jahr

Helmut Tscharre (SPÖ) kam 2024 nach 38 Jahren in der Verwaltung der Gemeinde ins Amt – und war damit der dritte Ostchef in nur einem Jahr. Er will bleiben und die „Absolute“ halten. Großer Herausforderer ist Volkart Kienzl, der als Bürgermeister-Kandidat für die ÖVP ins Rennen geht.