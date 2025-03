Mietpreisbremse zu wenig: So wird Wohnkrise gelöst

Die Mieten sind in Österreich in den vergangenen Jahren sehr stark gestiegen. Laut Berechnungen des gewerkschaftsnahen Momentum-Instituts sogar dreimal so stark wie in der gesamten Euro-Zone. Von 2010 bis 2024 betrug der Anstieg über 70 Prozent. Lediglich in Estland (208,2 Prozent), Litauen (177,3 Prozent) und in Irland (108,1 Prozent) kletterten die Mieten stärker als in Österreich.