Pensionisten müssen drei Milliarden einsparen

Das Wichtigste vorweg: Am gesetzlichen Pensionsantrittsalter von 65 für Männer wird nicht gerüttelt. Jenes für Frauen befindet sich gerade mitten in der schrittweisen Anhebung von 60 auf 65 bis 2033. Angehoben werden soll allerdings das tatsächliche Pensionsantrittsalter. Festgemacht wird das am vorgesehenen Budgetpfad für Pensionsausgaben und geplanten Kostendämpfungen – bis 2028 sollen Einsparungen von 1,45 Milliarden und bis 2031 von 2,9 Milliarden Euro erreicht werden.