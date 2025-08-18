Stau nach Massen-Crash: Lenker beschimpften Helfer

Empörte Autofahrer beschimpften Einsatzkräfte

Die Zusammenarbeit aller Rettungskräfte lief hervorragend, dennoch bleibt für den Nestelbacher Feuerwehrkommandanten ein Wermutstropfen: „Noch während des Einsatzes riefen mich Autofahrer an, die meine Handynummer herausgefunden hatten. Sich beschwerten sich, dass die Sperre der Autobahn so lange dauere und es nichts zu trinken gebe.“

Auch andere Florianis gerieten zur Zielscheibe, einige empörte Personen fuhren nach dem Einsatz sogar zum Rüsthaus, um Dampf abzulassen ...