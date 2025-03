Wie links sind Sie wirklich, Herr Marterbauer?

Von der Arbeiterkammer in der Prinz-Eugen-Straße ins Palais Questenberg-Kaunitz in der Wiener Johannesgasse 5: „Das ist alles eine neue Welt für mich“, sagt der neue Finanzminister fast ehrfürchtig. Bis vor Kurzem hat er noch T-Shirts getragen, nun sitzt er in Anzug und roter Krawatte unter den barocken Fresken mit den Engeln an der Decke. An der Wand hängt noch der geliehene Prachensky des Vorgängers, ansonsten gibt es da außer ein paar Möbeln und ein paar Büchern nicht sehr viel.