SPÖ hat ihre Vermögenssteuer mehrmals „ausgegeben“

Spitzenkandidat Schieder träumt von Vermögenssteuer in ganz Europa

Das ist freilich noch nicht alles: EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder hat als zentralen Punkt in seinem Wahlprogramm ein „Europe -first“-Paket. Die Union soll in die Produktion von strategischen Gütern, Green Jobs und Schlüsseltechnologie investieren. Finanziert werden soll das fast zur Hälfte (150 von 275 Milliarden) über eine europäische Nettovermögenssteuer für den reichsten Teil der Bevölkerung von 1 bis 1,5 Prozent. Das ist aber keine zusätzliche Steuer, sondern die Idee, dass die Vermögenssteuer in ganz Europa eingeführt wird.