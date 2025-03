Gegen Frühjahrsmüdigkeit draußen aktiv werden!

An die neue Jahreszeit anpassen

Sich im Bett zu verkriechen, bringt leider nichts, auch, wenn das verlockend erscheinen mag. Der Schlüssel zur Überwindung der Frühjahrsmüdigkeit liegt vielmehr in der Anpassung der Lebensweise an die neue Jahreszeit. Frische Luft und Bewegung, zum Beispiel durch flotte Spaziergänge, Laufen oder Fahrradtouren, sind die wichtigsten Waffen gegen die bleierne Müdigkeit. Gartenarbeit oder Spielen mit den Kindern im Freien regt den Kreislauf an – und macht gute Laune. Auch weil das Sonnenlicht den Hormonhaushalt ankurbelt und dabei hilft, das Glückshormon Serotonin zu produzieren.