Kann die EU den Rückstand bei KI noch aufholen?

Von der Leyen zufolge würden in „KI-Gigafabriken“ Rechner mit insgesamt 100.000 der modernsten Hochleistungsprozessoren stehen. Das wären mehr als viermal so viele Chips wie beim bisher größten europäischen Supercomputer „Jupiter“, der aktuell am Forschungszentrum Jülich entsteht. Allein für die KI-Chips würden mehrere Milliarden fällig, da sie pro Stück mehrere zehntausend Dollar kosten.