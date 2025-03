Papst weiter im Spital, aber außer Lebensgefahr

Vatikan setzt bis Freitag Gebetsandacht für Papst aus

Bis zum Ende der Fastenexerzitien der römischen Kurie setzt der Vatikan die bisherige allabendliche Gebetsandacht für die Genesung des Papstes auf dem Petersplatz aus. Ab Montag werde das Rosenkranzgebet jeweils um 17 Uhr im Rahmen der Exerzitien in der vatikanischen Audienzhalle stattfinden, heißt es in einer Mitteilung des Vatikans. Außenstehende könnten daran nicht persönlich teilnehmen, jedoch den täglichen Gebetsmoment über die Bildschirme auf dem Petersplatz oder in den vatikanischen Medien verfolgen. Seit Ende Februar hatte jeweils ein hochrangiger Kirchenvertreter das abendliche Rosenkranzgebet geleitet, an dem Tausende Gläubige teilnahmen und das auch live im Internet übertragen wurde.