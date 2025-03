Ärzte: Zustand des Papstes leicht verbessert

Der 88-Jährige habe kein Fieber, seine Blutwerte seien stabil, hieß es. Der Pontifex habe am Samstag in der kleinen Kapelle der privaten Wohnung im zehnten Stock der Gemelli-Klinik gebetet, am Nachmittag habe er geruht und gearbeitet, verlautete aus Vatikan-Kreisen. Der Argentinier wird weiterhin mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt. Dies erfolgt zum Teil mit einer Atemmaske und zum Teil durch Kanülen.