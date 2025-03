Europa bei Cloud-Infrastruktur von USA erpressbar

Anexia zählt mit rund 400 Mitarbeitern, 210.000 Kunden und einem Jahresumsatz im hohen zweistelligen Millionenbereich zu den größeren österreichischen Cloud-Dienstleistern. Um die Stromkosten abzufedern, kaufte das Unternehmen in der Steiermark zwei Kleinwasserkraftwerke und baut derzeit in Niederösterreich einen Photovoltaik-Park. Mit einer Erzeugungsleistung von zusammen 2,2 Megawatt decke man so einen Großteil des Strombedarfs des Rechenzentrums in Wien ab. Hauptsitz des Unternehmens ist in Klagenfurt.