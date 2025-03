Stumme Filmgeschichte flimmert wieder

In Kisten und darin sorgfältig in Ölpapier verpackt waren die beiden Geräte der einst legendären Marke Ernemann (Modell Imperator) seit mehr als einem Jahrhundert der Ewigkeit entgegengedämmert. Dort – in einer verstaubten Ecke des Pittner-Dachbodens – entriss Kunstmäzen Josef Renz sie dem Vergessen. Sofort rief er mit „Seitenblicke“-Legende Purzl Klingohr das Filmarchiv Austria in Laxenburg auf den Plan. Sammlungsleiter Nikolaus Wostry machte sich auch gleich auf den Weg.