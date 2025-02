Staatssekretär als „Mini Musk“

Im Allgemeinen gelten Staatssekretäre nicht als die spektakulärsten Besetzungen. Ex-Kanzler Kreisky hat seinerzeit, als er auf „seinen“ Staatssekretär Veselsky grantig war, gemeint: „Staatssekretäre sind Gehilfen des jeweiligen Ministers.“ Nun, bei Sepp Schellhorn dürfte es in der neuen Regierung freilich anders sein: Er soll als wortgewaltiger Praktiker die Bürokratie entschlacken. Eine Bürokratie, die in Jahrzehnten gewuchert ist und vor allem in den Ländern und Gemeinden „zuschlägt“.