Feuerwehren bargen Hund und Herrl aus Flut

Vier Taucher spannten ein Seil über den Kremsfluss

Fast schon wieder kurios war hingegen ein gemeinsamer Einsatz der FF Ebelsberg und der Berufsfeuerwehr Linz in den Traunauen, wo die Krems in die Traun mündet. Dort ist im Sommer ein kleines Hippie-Paradies, doch am Sonntag verwandelte sich die sonst nur kniehohe Krems rasch in einen 20 Meter breiten und mehr als zwei Meter tiefen Fluss.