Großaufgebot der Polizei rückt zu Antifa-Camp aus

Die Situation eskalierte weiter, als Polizeibeamte das Museumsgebäude betreten wollten: Teilnehmer des Antifa-Camps hinderten die Polizei, das Gebäude zu betreten – ohne Erfolg. „Letztlich gelangen die Polizeibediensteten in das Gebäude, wobei einige Personen versuchten, ebenfalls in das – zu diesem Zeitpunkt überfüllte – Gebäude einzudringen. Sie wurden mehrmals aufgefordert, zurückzutreten, ließen aber nicht von ihrem Vorhaben ab“, so die Polizei weiter.