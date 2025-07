150 Pfadfinder vor Fluten in Sicherheit gebracht

Ausnahmezustand in Waidhofen an der Ybbs: Die Freiwillige Feuerwehr Zell evakuierte am Sonntagnachmittag 150 Kinder und Jugendliche, die aus der Region an einem Pfadfinderlager teilnahmen. „Nach Starkregen stieg ein Bach rasant an“, erklärte Feuerwehrkommandant Ulrich Kromoser zum Beschluss, das Lager zu räumen.