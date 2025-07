Mehr als 50 Grad Celsius in türkischer Hitze-Hölle

Einsatzkräfte gegen Feuer im Dauereinsatz

Tausende Einsatzkräfte stehen sowohl in Teilen der Türkei als auch in Griechenland im Dauereinsatz. Die griechische Regierung bittet um Hilfe beim EU-Katastrophenschutz. „Wir haben sechs Löschflugzeuge beantragt“, sagte Feuerwehrsprecher Vassilis Vathrakogiannis. Vor allem die Brände im Norden Athens sind mittlerweile weitgehend unter Kontrolle. Dutzende Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht, wie Medien berichteten. In den meisten Fällen handelte es sich um Rauchgasvergiftungen.