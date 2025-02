Rentnerin nach Sturz im Spital: Wohnung gekündigt!

„Das darf doch nicht wahr sein!“ Bestürzt hat die 79-Jährige auf diese Hiobsbotschaft reagiert. „Ich will einfach nur in meine gewohnte Umgebung zurück und meinen Pudel und meine Katze, auf die eine Nachbarin aufpasst, im Garten wieder in die Arme nehmen können“, sagt die verletzte Rentnerin, die derzeit in einer Seniorenpension in Purbach in Obhut ist und das unerwartete Kündigungsschreiben voller Sorge in den Händen hält.