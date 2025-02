Nach Sturz in Bach: Feuerwehr musste Mann befreien

In Stanz im Mürztal kam es am Donnerstagabend zu einem schweren Unfall. Laut Angaben der Feuerwehr war ein Mann in den Stanzbach gestürzt und mit dem Kopf am Bachbett aufgeschlagen, sodass er das Bewusstsein verlor. Zum Glück beobachtete eine weitere Person den Unfall und setzte sofort die Rettungskette in Gang.