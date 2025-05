Junge Österreicherin von Stein am Kopf getroffen

Ein Ausflug in den Alpen hätte für eine 27-jährige Österreicherin beinahe tödlich geendet! Beim Klettern auf einer Route im idyllischen Sarcatal, nahe Dro in der norditalienischen Region Trentino-Südtirol, wurde die junge Frau Donnerstagnachmittag von einem herabfallenden Stein am Kopf getroffen.