Prügel-Eklat! Hasenhüttl muss seine „Wölfe“ zähmen

„Es ist etwas passiert, was im Fußball ab und an passiert. Es sind viele Emotionen dabei. Da ist jemand über das Ziel hinausgeschossen. Das ist nicht ganz so schön“, bestätigte Hasenhüttl den Vorfall. Amoura und Maehle seien demnach zuerst verbal und dann körperlich aufeinander losgegangen.