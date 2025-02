Weg in die Anarchie | „Glaubwürdig, nahbar“

„Glaubwürdig, nahbar“. Anarchische Zustände in unterschiedlichster Ausprägung werden neuerdings immer öfter geortet. In der Politik ganz besonders. Keiner kann mehr mit dem anderen, auch wenn man selbst keine absolute Mehrheit hat. Das erleben wir seit vielen Monaten in unserer Bundespolitik. Aktuell sind auch Blicke ins Nachbarland Deutschland, das ja am kommenden Sonntag den Bundestag neu wählt, lehrreich. Interessant etwa, was nach der großen TV-Diskussion der Spitzenkandidaten in dieser Woche zu hören und lesen ist. Da schreibt etwa die Beziehungsexpertin und -beraterin Christine Steinleitner: „Beziehungskompetenz in der Politik bedeutet, sich nicht nur als Entscheidungsträger, sondern als verlässlicher Ansprechpartner zu zeigen.“ Und sie fügt noch hinzu: „Wer Vertrauen gewinnen will, muss glaubwürdig, nahbar und konsequent sein.“ Dem ist nichts mehr hinzuzufügen - außer, dass diese Diagnose und Handlungsempfehlung 1:1 auch für Österreich gerade dieser Tage gilt.