15.000 Euro für Gold, 100 Euro für Sieg im Weltcup

Für ihre vier Goldmedaillen und die eine Silbermedaille erhält Veronika Aigner vom Österreichischen Paralympischen Committee 73.000 Euro. Zuletzt gab es für sie beim Weltcup in Meribel für den Sieg einen Scheck über 100 Euro. Elina Stary erhielt als Zweite 70 Euro. Und das war eine Ausnahme. Meistens gibt es gar nichts. (Bild: Krone KREATIV/GEPA, Ski Austria)