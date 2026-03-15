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15.000 Euro für Gold, 100 Euro für Sieg im Weltcup

Wintersport
15.03.2026 06:30
Für ihre vier Goldmedaillen und die eine Silbermedaille erhält Veronika Aigner vom ...
Für ihre vier Goldmedaillen und die eine Silbermedaille erhält Veronika Aigner vom Österreichischen Paralympischen Committee 73.000 Euro. Zuletzt gab es für sie beim Weltcup in Meribel für den Sieg einen Scheck über 100 Euro. Elina Stary erhielt als Zweite 70 Euro. Und das war eine Ausnahme. Meistens gibt es gar nichts.(Bild: Krone KREATIV/GEPA, Ski Austria)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Im Parasport ist nur alle vier Jahre Zahltag. Die Medaillenprämien bei den Paralympics sind lukrativ. Bei den Spielen in Cortina schüttet das Österreichische Paralympische Committee (ÖPC) für Gold 15.000, für Silber 13.000 und für Bronze 11.000 Euro aus. Damit verdiente Veronika Aigner, die bei den Spielen in Italien mit viermal Gold und einmal Silber ein Superstar ist, 73.000 Euro. Dagegen erhielt sie zuletzt im Weltcup in Meribel 100 Euro. Aber auch darüber freute sich „Vroni“ sehr.

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Die Niederösterreicherin erklärte nach den Rennen in Meribel: „Bisher haben wir in dieser Saison noch gar kein Preisgeld bekommen. Daher finde ich es schon cool, dass der Veranstalter etwas auf die Beine gestellt hat. Ich finde es auch sehr gut, dass die Guides ebenfalls 100 Euro für den Sieg bekommen haben. Denn in der sehbehinderten Klasse ist Paraski einfach ein Teamsport.“

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