Stadt Salzburg setzt wieder auf Hausbesorger

Der Wunsch aus der Stadt-Bevölkerung nach dem klassischen Hausmeister ist groß. Daher erfolgt jetzt ein Umdenken und es wird künftig wieder mehr Betreuer direkt vor Ort geben. Derweil sind noch sieben im Dienste der Stadt Salzburg tätig.
Besonders die älteren Generationen kennen sie noch gut: die Hausbesorger. Sie kümmern sich vor Ort um Wohnanlagen, haben ein offenes Ohr für die Bewohner, kennen diese gut und sind in der Anlage quasi „Mädchen für Alles“. Derzeit sind es noch sieben Hausbesorger, die sich als Angestellte der Stadt Salzburg um die Gemeindewohnungen kümmern.
Der Trend in den vergangenen Jahren war, die Betreuung an externe Firmen zu vergeben. Das wird sich jetzt ändern. Nach der Renovierung und Vergrößerung des Lehener Vierkanters im vergangenen Jahr gibt es dort jetzt einen eigenen Hausbesorger. „Das ist uns im Zuge der Schaffung der 28 neuen Wohnungen im Dachgeschoss gelungen. Die Bewohner sind mit ihm sehr zufrieden“, berichtet der ressortzuständige Vizebürgermeister Kay-Michael Dankl (KPÖ Plus). Dieser ist zwar bei einer Firma angestellt, ist aber selbst vor Ort.
Eine Zufriedenheitsumfrage im Jahr 2024 bei den stadteigenen Wohnungen hat ergeben, dass sich die Bewohner diesen Service wünschen. Daher wurde dieses Anliegen auch ins Parteienübereinkommen der Regierung aufgenommen. „Ein Vor-Ort-Betreuer vergleichbar mit dem alten Hausbesorger bringt viele Vorteile. Er verbessert die Kommunikation zwischen Mietern und Hausverwaltung, erkennt Konflikte früher und ist mit dem Ohr näher an den Bewohnern dran“, so Dankl.
Als Nächstes sollen große Wohnanlagen in Liefering und in der Elisabeth-Vorstadt einen Hausbesorger bekommen. Danach folgen die Anlagen in der Hans-Prodinger-Straße, Lessingstraße Franz-Neumeister-Straße sowie der Plainstraße. In Summe werden so 400 der 1750 Wohnungen der Stadt wieder direkt vor Ort betreut sein. Andere Anlagen sollen später folgen.
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