Stadt Salzburg setzt wieder auf Hausbesorger

Der Trend in den vergangenen Jahren war, die Betreuung an externe Firmen zu vergeben. Das wird sich jetzt ändern. Nach der Renovierung und Vergrößerung des Lehener Vierkanters im vergangenen Jahr gibt es dort jetzt einen eigenen Hausbesorger. „Das ist uns im Zuge der Schaffung der 28 neuen Wohnungen im Dachgeschoss gelungen. Die Bewohner sind mit ihm sehr zufrieden“, berichtet der ressortzuständige Vizebürgermeister Kay-Michael Dankl (KPÖ Plus). Dieser ist zwar bei einer Firma angestellt, ist aber selbst vor Ort.