Und der Oscar für den besten Koch geht an …

Sandhofer lernte Michael Köberl, der Wolfgang Puck seit mehr als 20 Jahren bei den Oscars unterstützt, auf einem Event kennen. „Dann war er einmal bei mir im Restaurant essen und so hat sich eine Freundschaft entwickelt. Als er mich eingeladen hat, mit nach Los Angeles zu kommen, war das eine große Ehre für mich“, so Sandhofer. Was ihn besonders fasziniert, ist die Logistik hinter dem Galadinner. „Rund 100 Köche arbeiten auf Hochtouren, damit am Sonntag alles passt“, schildert er. „Die Menge an Lebensmitteln, die hier gerade gelagert sind, ist ein Wahnsinn.“