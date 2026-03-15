Und der Oscar für den besten Koch geht an …

... Thomas Sandhofer! Nun gut. Fast. Der Purbacher weilt derzeit in Hollywood und wird am Abend des 15. März im Team von Wolfgang Puck für die ganz großen Stars kochen.
Das offizielle Galaessen nach der Oscar-Verleihung, bekannt als der Governors Ball, findet traditionell direkt im Anschluss an die Verleihung statt. Seit vielen Jahren – heuer nämlich zum 32. Mal – ist der österreichische Starkoch Wolfgang Puck für die kulinarische Gestaltung und das Catering zuständig.
Heuer in seinem Team drei Österreicher: Pucks bester Freund Michael Köberl, der Niederösterreicher Bernhard Zimmerl und der Burgenländer Thomas Sandhofer. Er kocht normalerweise im Infinity Restaurant im Resort von Scheiblhofer in Andau und wurde diese Woche von Falstaff mit 95 Punkten ausgezeichnet. Mit der Rekrutierung in Pucks Team ist der Zwei-Hauben-Koch endgültig in die Champions League der Köche aufgestiegen.
Sandhofer lernte Michael Köberl, der Wolfgang Puck seit mehr als 20 Jahren bei den Oscars unterstützt, auf einem Event kennen. „Dann war er einmal bei mir im Restaurant essen und so hat sich eine Freundschaft entwickelt. Als er mich eingeladen hat, mit nach Los Angeles zu kommen, war das eine große Ehre für mich“, so Sandhofer. Was ihn besonders fasziniert, ist die Logistik hinter dem Galadinner. „Rund 100 Köche arbeiten auf Hochtouren, damit am Sonntag alles passt“, schildert er. „Die Menge an Lebensmitteln, die hier gerade gelagert sind, ist ein Wahnsinn.“
Klar: Denn ist der Oscar verliehen, wollen rund 2000 Gäste der A-Prominenz auf höchstem Niveau verwöhnt werden.
Kulinarische Klassiker aus Österreich
Und was steht jetzt an Hausmannskost auf der Speisekarte? Denn auch, wenn Puck seit vielen Jahren in Amerika lebt, bleibt er doch im Herzen Kärntner. Und so gehören heimische Klassiker zu jedem Oscar-Dinner dazu. Heuer kredenzt er mit seinem Team Backhendl mit Kaviar (gut, der wäre im Burgenland wohl nicht dabei) und herrliche heimische Süßspeisen.
Dafür zuständig ist – logischerweise – sein österreichisches Team. „Am Plan steht Apfelstrudel nach dem Geheimrezept von Wolfgang Pucks Mama. Aber auch Kardinalschnitte und Sachertorte werden den Stars kredenzt“, verrät Sandhofer. Übrigens: Am 24. April gibt’s das Oscar-Dinner im Resort in Andau – von Thomas Sandhofer und Michael Köberl gekocht. Mahlzeit!
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