Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

An der Seite von Puck

Und der Oscar für den besten Koch geht an …

Burgenland
15.03.2026 06:00
Thomas Sandhofer (li.) mit Michael Köberl
Thomas Sandhofer (li.) mit Michael Köberl(Bild: Thomas Sandhofer)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

... Thomas Sandhofer! Nun gut. Fast. Der Purbacher weilt derzeit in Hollywood und wird am Abend des 15. März im Team von Wolfgang Puck für die ganz großen Stars kochen. 

0 Kommentare

Das offizielle Galaessen nach der Oscar-Verleihung, bekannt als der Governors Ball, findet traditionell direkt im Anschluss an die Verleihung statt. Seit vielen Jahren – heuer nämlich zum 32. Mal – ist der österreichische Starkoch Wolfgang Puck für die kulinarische Gestaltung und das Catering zuständig.

Heuer in seinem Team drei Österreicher: Pucks bester Freund Michael Köberl, der Niederösterreicher Bernhard Zimmerl und der Burgenländer Thomas Sandhofer. Er kocht normalerweise im Infinity Restaurant im Resort von Scheiblhofer in Andau und wurde diese Woche von Falstaff mit 95 Punkten ausgezeichnet. Mit der Rekrutierung in Pucks Team ist der Zwei-Hauben-Koch endgültig in die Champions League der Köche aufgestiegen.

Sandhofer lernte Michael Köberl, der Wolfgang Puck seit mehr als 20 Jahren bei den Oscars unterstützt, auf einem Event kennen. „Dann war er einmal bei mir im Restaurant essen und so hat sich eine Freundschaft entwickelt. Als er mich eingeladen hat, mit nach Los Angeles zu kommen, war das eine große Ehre für mich“, so Sandhofer. Was ihn besonders fasziniert, ist die Logistik hinter dem Galadinner. „Rund 100 Köche arbeiten auf Hochtouren, damit am Sonntag alles passt“, schildert er. „Die Menge an Lebensmitteln, die hier gerade gelagert sind, ist ein Wahnsinn.“

(Bild: Thomas Sandhofer)
(Bild: Thomas Sandhofer)
(Bild: Thomas Sandhofer)
(Bild: Thomas Sandhofer)

Klar: Denn ist der Oscar verliehen, wollen rund 2000 Gäste der A-Prominenz auf höchstem Niveau verwöhnt werden.

Kulinarische Klassiker aus Österreich
Und was steht jetzt an Hausmannskost auf der Speisekarte? Denn auch, wenn Puck seit vielen Jahren in Amerika lebt, bleibt er doch im Herzen Kärntner. Und so gehören heimische Klassiker zu jedem Oscar-Dinner dazu. Heuer kredenzt er mit seinem Team Backhendl mit Kaviar (gut, der wäre im Burgenland wohl nicht dabei) und herrliche heimische Süßspeisen.

Dafür zuständig ist – logischerweise – sein österreichisches Team. „Am Plan steht Apfelstrudel nach dem Geheimrezept von Wolfgang Pucks Mama. Aber auch Kardinalschnitte und Sachertorte werden den Stars kredenzt“, verrät Sandhofer. Übrigens: Am 24. April gibt’s das Oscar-Dinner im Resort in Andau – von Thomas Sandhofer und Michael Köberl gekocht. Mahlzeit!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
15.03.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
7° / 16°
Symbol heiter
Güssing
1° / 16°
Symbol heiter
Mattersburg
4° / 15°
Symbol heiter
Neusiedl am See
5° / 16°
Symbol heiter
Oberpullendorf
4° / 15°
Symbol heiter

krone.tv

Weil mehr Frauen, Ältere und Nicht-Österreicher arbeiten, stieg die Zahl der Erwerbstätigen in ...
Herausfordernder Trend
Viel mehr Menschen arbeiten – aber immer kürzer
Untersucht wurden Staubablagerungen rund um den Steinbruch Badersdorf.
Greenpeace nahm Proben
Asbest auch auf Zäunen und Postkasten nachgewiesen
Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
225.875 mal gelesen
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Adabei Österreich
Natascha Kampusch hat Zusammenbruch erlitten
201.491 mal gelesen
Sorge um Natascha Kampusch. Ihre Familie machte öffentlich, dass sie einen Zusammenbruch ...
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
172.077 mal gelesen
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
2204 mal kommentiert
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Wirtschaft
OMV-Chef warnt: Uns könnte der Treibstoff ausgehen
1452 mal kommentiert
OMV-Chef Alfred Stern war am Samstag zu Gast im Ö1-„Journal“.
Außenpolitik
Budapest gibt Kiew Geldtransporter leer zurück
1061 mal kommentiert
Am Donnerstag wurden die ukrainischen Transporter in Budapest übergeben.
Mehr Burgenland
Gewinnspiel
Die „Krone“ lädt Sie zu den Top Kabarettisten ein
Eröffnungsreigen
Große Projekte des Landes auf der Zielgeraden
Riesige Rauchsäule
Schilfbrand sorgte für Feuerwehr-Großeinsatz
Krone Plus Logo
„Agratt Burgenland“
Bulgaren als Lehrmeister im Gemüseanbau
Inform Events
1,5 Millionen Euro Kredit rettet den Messestandort
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf