Rot-weiß-rote Premiere bei der Baseball-WM 2026

Kein Start in China? Drama um Weltmeister Norris
„Haben ein Problem“
Wahlösterreicher Cesar Quintana ist der erste Schiedsrichter aus der heimischen Baseball-Bundesliga bei einer Weltmeisterschaft. Beim „World Baseball Classics“ taucht er in eine neue Welt ein und erzählte der „Krone“, was ihn besonders beeindruckte.
Der Gang zum Supermarkt ist für Baseball-Schiedsrichter Cesar Quintana alltäglich. An einen ganz bestimmten erinnert er sich aber besonders gerne zurück. „Auf dem Weg zum Einkaufen habe ich die E-Mail bekommen. Ich konnte es erst gar nicht glauben, dachte es wäre ein Scherz“, gesteht der gebürtige Venezolaner. Er wohnt seit sechs Jahren in Wien, ist mit einer Österreicherin verheiratet. Und ist nun der erste Schiedsrichter aus der heimischen Baseball-Bundesliga bei einer Weltmeisterschaft.
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