Ermattete Republik | 4 minus

Ermattete Republik. Erinnern Sie sich noch? Heute vor genau 140 Tagen haben wir den Nationalrat neu gewählt. Regierung haben wir deshalb aber längst noch keine. Oder besser gesagt: Wir haben vielmehr die älteste Regierung aller Zeiten – es sind die allerletzten Überbleibsel von Türkis-Grün, entstanden auf Basis einer Wahl im Jahr 2019, also vor fast 2000 Tagen . . . Haben wir denn alle Zeit der Welt? Mitnichten! Die Wirtschaft lahmt, Arbeitslosenzahlen und Inflation steigen, der Staatshaushalt ist außer Rand und Band. Im Wahlkampf im vergangenen Jahr haben uns die Kandidaten nachdrücklich bewiesen, dass sie nicht miteinander können und ihre Programme nicht zueinanderpassen. Üblicherweise ändert sich das nach Wahlen, da können sie dann meistens doch miteinander. Diesmal nicht. ÖVP-SPÖ-Neos: geplatzt Anfang Jänner. FPÖ-ÖVP: geplatzt diese Woche. Was nun? Blaue Spitze wie die blaue Wählerschaft fordern Neuwahlen, der Rest rasch eine Regierung. Da müssen wir wohl „Leuchtturmprojekte“, von denen viel die Rede war bei Türkis-Rot-Pink, ebenso vergessen wie den Umbau des Staates, wie ihn Herbert Kickl durchsetzen wollte. Die Republik ist ermattet. Was wir uns jetzt zumindest erwarten: eine anständige Regierung, die ordentlich ihre Arbeit macht.