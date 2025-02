Taschendiebe bezahlten mit gestohlener Karte

Beim Imbissstand festgenommen

Nachdem ab dem 7. Februar eine weitere Serie von Taschendiebstählen in Wien begonnen hat und diese Straftaten eindeutig den Beschuldigten zugeordnet werden konnten, wurden Schwerpunktstreifen durchgeführt. Dabei wurden die beiden Rumänen am 12. Februar am Kärntner Ring in Wien bei einem Imbissstand festgestellt und festgenommen. Sie bezahlten dort gerade mit einer kurz zuvor bei einer Straftat erbeuteten Bankomatkarte.