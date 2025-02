„Rechtsextremer Kanzler wurde verhindert“

Eine stabile Regierung ist wieder in weite Ferne gerückt. Nun seien alle Parteien dazu aufgerufen, Verantwortung für das Land zu übernehmen und stabile Mehrheiten im Parlament zu schaffen. In weiterer Folge könnte daraus auch eine Koalition werden, kommentierte SPÖ-Chef Andreas Babler vor seinem Termin in der Hofburg die rot-weiß-rote Polit-Krise. Allerdings zeigte er sich auch erleichtert darüber, dass „ein rechtsextremer Kanzler verhindert wurde“.