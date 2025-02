136 Tage umsonst: Österreichs Politik in Trümmern

Rien ne va plus! Was sich schon seit Tagen abgezeichnet hat, ist seit Mittwochnachmittag Realität: Die Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP sind endgültig gescheitert. Zurück an den Start heißt es nun für Alexander Van der Bellen, der Bundespräsident will mit allen Parteichefs neue Gespräche führen, wie eine künftige Regierung aussehen soll. Fakt ist: Österreichs Innenpolitik liegt 136 Tage nach der Nationalratswahl in Trümmern.