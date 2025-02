Rückendeckung für Kickl, Knackpunkte für Koalition

Den Auftakt der Termine in der Hofburg machte NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger, zu MIttag folgte Grünen-Obmann Werner Kogler. Um 14.30 Uhr ist dann ÖVP-Chef Christian Stocker an der Reihe, um 16.15 Uhr sein SPÖ-Pendant Andreas Babler. Vorerst noch keinen Termin hat laut FPÖ der blaue Parteichef Herbert Kickl, der erst am Mittwoch bei Van der Bellen den Regierungsauftrag zurückgelegt hatte.